Zonguldak'ta Öğretmenler Günü Kutlaması

Güncelleme:
Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, merhum öğretmen Eyüp Sarsık'ın eşi Gülden Sarsık ziyaret edilerek Öğretmenler Günü kutlandı. Öğretmenler, Gülden Sarsık'a çiçek takdim etti ve merhum öğretmenin eğitime katkıları anıldı.

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, uzun yıllar Beycuma beldesindeki ilkokulda görev yapan ve aynı okulda müdürlük yapan merhum öğretmen Eyüp Sarsık'ın eşi, emekli öğretmen Gülden Sarsık ziyaret edildi.

Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Avcı ile öğretmenler İpek Altun ve Ayşe Betül Türk, Gülden Sarsık'ın evine giderek ellerinden öptü ve Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenler, "Öğretmenler Günün kutlu olsun öğretmenim" diyerek kendisine çiçek takdim etti.

Ziyarette, merhum Eyüp Sarsık'ın yıllarca Beycuma'ya kattığı değer ve Gülden Sarsık'ın eğitime yaptığı katkılar da anıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
