Zonguldak'ta Nüfusun Medeni Duruma ve Cinsiyete Göre Dağılımı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu; 15 yaş ve üzeri nüfusunun 2022-2023 yıllarında medeni duruma ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı. Yapılan son sayıma göre Zonguldak'ta toplam 498 bin 785 kişilik bir nüfus bulunuyor. Bu nüfusun 246 bin 444'ü erkek, 252 bin 341'i ise kadın nüfusu oluşturuyor.

TÜİK'in "İl, medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2022-2023" verilerine göre Zonguldak'ta hiç evlenmemiş bireylerin toplam sayısı 126 bin 114 olarak belirlenirken, bunun 71 bin 559'unu erkekler ve 54 bin 555'ini kadınlar oluşturuyor. Evli bireylerin sayısı ise 311 bin 93 ile nüfusun en büyük kesimini temsil ediyor. Evli erkeklerin sayısı 156 bin 706 iken, evli kadınların sayısı 154 bin 387.

Boşanmış bireylerin toplam sayısı 24 bin 725 olarak kaydedildi, bunun içinde 12 bin 129 erkek ve 12 bin 596 kadın bulunuyor.

Eşi ölmüş olan bireylerin sayısı ise toplamda 36 bin 853 olarak açıklandı. Bu grupta kadınların oranı, 30 bin 803 ile dikkate değer bir şekilde yüksekken, erkeklerin sayısı 6 bin 50 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılında il genelindeki nüfus ve medeni durum dağılımına dair verileri de yayımladı. 2022 yılında toplam 492 bin 994 kişilik nüfusun 242 bin 918'ini erkekler, 250 bin 76'sını ise kadınlar oluşturuyor.

Hiç evlenmemiş bireylerin sayısı 123 bin 202 olarak kaydedilirken, erkeklerin sayısı 69 bin 586 ve kadınların sayısı 53 bin 616 olarak belirlendi. Evli bireylerin toplam sayısı 309 bin 781 olup, bu dağılım içerisinde 155 bin 852 erkek ve 153 bin 929 kadın bulunuyor.

Boşanmış bireylerin toplam sayısı 23 bin 682 iken, erkekler 11 bin 605 ve kadınlar 12 bin 77 olarak belirlendi. Eşi vefat etmiş bireyler ise toplam 36 bin 329 olarak kaydedildi. Bu grubun içindeki kadın sayısı 30 bin 454 ile erkek sayısının beş katından fazla, erkek sayısı ise 5 bin 875. - ZONGULDAK