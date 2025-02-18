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Zonguldak'ta Mevlitte Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybeden Taşkın Çakır Toprağa Verildi

Zonguldak'ta Mevlitte Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybeden Taşkın Çakır Toprağa Verildi
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Zonguldak'ta annesinin mevlidinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Taşkın Çakır, burada hayatını kaybetti. Taşkın, annesi Şerife Çakır'ın cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden annesinin mevlidinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Taşkın Çakır, toprağa verildi.

İlçeye bağlı Ömerli Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Şerife Çakır, 3 gün önce hayatını kaybetti. Annesinin defin işlemlerinin ardından mevlidinde fenalaşan 31 yaşındaki Taşkın Çakır, yakınları tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizinden öldüğü belirlenen Taşkın, Ömerli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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