Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta METEK III Projesi Kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme ve İl İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen METEK III Projesi kapsamında düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme ve İl İstişare Toplantısı, Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta METEK III Projesi Kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme ve İl istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen METEK III Projesi kapsamında düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme ve İl İstişare Toplantısı, Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Bakanlık Temsilcisi İrfan Gürkan Karaçam, METEK III Projesi Uzmanı Fulya Sürmen, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Erdal Yılmaz, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasından katılımcılar ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler katıldı.

Program, açılış ve selamlama konuşmaları ile başladı. Ardından METEK III Projesi kapsamında ildeki mesleki ve teknik eğitimle ilgili sunumlar yapıldı. Sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı ve toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı Zonguldak Eğitim Yerel Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title