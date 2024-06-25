Zonguldak'ta METEK III Projesi Kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme ve İl İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta METEK III Projesi Kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme ve İl istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen METEK III Projesi kapsamında düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Bilgilendirme ve İl İstişare Toplantısı, Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Bakanlık Temsilcisi İrfan Gürkan Karaçam, METEK III Projesi Uzmanı Fulya Sürmen, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Erdal Yılmaz, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasından katılımcılar ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler katıldı.

Program, açılış ve selamlama konuşmaları ile başladı. Ardından METEK III Projesi kapsamında ildeki mesleki ve teknik eğitimle ilgili sunumlar yapıldı. Sunumların ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı ve toplantı sona erdi. - ZONGULDAK