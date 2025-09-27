Zonguldak'ta Maden Müzesi Ziyareti: Genç Kuşaklara Kömürün Değeri Anlatılmalı

Zonguldak Maden Müzesi'ni ziyaret eden Handan Kocabalkan, kentin endüstriyel mirasına duyduğu hayranlığı dile getirirken, genç kuşakların kömürle tanışması için dikkat çeken bir öneride bulundu.

Turistik Karaelmas Ekspresi ile Maden Müzesi'ni gezen Handan Kocabalkan, "Zonguldak çok yeşil, çok güzel ama hayran oldum. Maden müzenize hayran oldum" dedi. Kocabalkan, kömürün kendi yaşamındaki yerini şu sözlerle aktardı:

"Kömür benim için çok değerli. Çünkü çocukluğum ve gençliğim hep kömürle geçti. Önce sobalar, sonra kaloriferler ama yine de kömürlü kaloriferler vardı. Maalesef torunlarım kömürü bilmiyor. Henüz ellemediler, tutmadılar. Temas etmedikçe değerini bilmeleri mümkün değil."

Kocabalkan, endüstriyel mirasın yeni nesillerle buluşması için somut bir öneri sundu:

"Nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama hiç olmazsa okullara birer kömür parçası hediye edilse iyi olur" diyerek Zonguldak'ın üretim kültürünün eğitimle buluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Zonguldak Maden Müzesi, geçmişin izlerini taşıyan objeleriyle sadece bir sergi alanı değil; kent kimliğini yaşatan, üretim tarihini anlatan bir öğrenme mekanı olmayı sürdürüyor. - ZONGULDAK