Zonguldak'ta Kurban Bayramı Resmi Protokol Bayramlaşması Düzenlenecek
Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek resmi protokol bayramlaşması 5 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te Polis Evi'nde yapılacak. Programa kamu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılması bekleniyor.
Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan resmi protokol bayramlaşması, 5 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Kurban kesim işlemleri dikkate alınarak arife gününe alınan program, saat 13.00'te Polis Evi'nde başlayacak. Zonguldak Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma programına ilişkin davetler ve bilgilendirmeler, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi. Bayramlaşmaya kamu yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılması bekleniyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel