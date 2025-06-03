Zonguldak'ta Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştı

Zonguldak'ta Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştı
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Kurban Bayramı'na kısa süre kala Zonguldak'ta trafik denetimleri artırıldı. Emniyet ekipleri, sürücülerin belgelerini kontrol ederek cezai işlem uyguladı. Denetimlerin bayram süresince süreceği bildirildi.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala Zonguldak'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin farklı noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

Bayram öncesi alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sürücüler durdurularak ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, araç muayenesi ve sigorta kontrolleri yapıldı. Genel Bilgi Taraması (GBT) da dahil olmak üzere belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bayram süresince kent genelinde denetimlerine aralıksız devam edeceği belirtildi. Denetimlerin, özellikle şehirlerarası yollarda ve kavşak noktalarında yoğunlaştırılacağı kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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