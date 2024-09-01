Zonguldak'ta KPSS Önlisans sınavına giren adaylar ter döktü. Kapılar kapatıldıktan sonra okula gelen bir aday ise sınav saati ile binaya giriş saatini karıştırınca içeri alınmadı.

ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumu gerçekleştirildi.

81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı.

10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulandı. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Zonguldak'ta da Çelikel Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar erken saatlerden itibaren sınavın yapılacağı binaya geldi. Adayların yakınları da okul önünde bekledi. Üst araması yapılan adaylar, belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarına alındı. Saat 10.00 itibariyle kapılar kapatılarak geç kalan adaylar alınmadı. Bir aday ise 10.15 olan sınav saatini 10.00 olan giriş saati ile karıştırdı. Bina önüne gelen adaya kapıların kapatıldığı ve içeri girişlerin sonlandırıldığı ifade edildi. Aday, saatleri karıştırdığını söyleyerek bina önünden ayrıldı.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. - ZONGULDAK