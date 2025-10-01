Zonguldak'ta Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Karaman beldesinde Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akçan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Akçan için Karaman Beldesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Akçan, Merkez Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, merhum gazinin ailesine başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, Gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman devletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu; Kıbrıs Gazimiz Hüseyin Akçan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. - ZONGULDAK