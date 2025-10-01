Haberler

Zonguldak'ta Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karaman beldesinde Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akçan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Karaman beldesinde Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akçan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Akçan için Karaman Beldesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Akçan, Merkez Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, merhum gazinin ailesine başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, Gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman devletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu; Kıbrıs Gazimiz Hüseyin Akçan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
Arne Slot'tan Okan Buruk'a olay hareket

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.