Zonguldak'ta Karla Mücadele Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

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Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı. Valilik, tüm kapalı köy yollarının açıldığını ve tuzlama ile bakım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu kalmadığı duyuruldu. Valilik açıklamasında, ekiplerin yolların tamamen açık kalması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, Kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ederken, kar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Özellikle ulaşımın yoğun olduğu güzergahlar ve riskli bölgelerde önlemler alınmaya devam edilirken, sahada aktif olarak görev yapan ekiplerin karla mücadelede aralıksız çalıştığı vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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