Zonguldak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi, Ereğli Yolu Uzun Araçlara Kapandı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Özellikle ağır tonajlı ve uzun araçların geçişine trafik ekiplerince izin verilmezken, diğer araçların seyrine kontrollü olarak izin verildi.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli istikameti D-010 karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Güzergah üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yol, uzun araçların seyrine de kapandı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle rampalı kesimlerde ekiplerin yoğun mesai yaptığı bildirildi.

Öte yandan, rampalarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler nedeniyle kara yolunun bazı kesimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği kentte, yetkililer sürücülerden trafik işaret ve görevlilerinin uyarılarına uymalarını istedi.