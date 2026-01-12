Haberler

Zonguldak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi, Ereğli Yolu Uzun Araçlara Kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı zorlaştırdı. Araçların yolda kalmasına neden olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle trafik kontrol altına alındı. Uzun araçların geçişine izin verilmezken, karayolu ekipleri sıkı önlemler aldı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Özellikle ağır tonajlı ve uzun araçların geçişine trafik ekiplerince izin verilmezken, diğer araçların seyrine kontrollü olarak izin verildi.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli istikameti D-010 karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Güzergah üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yol, uzun araçların seyrine de kapandı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle rampalı kesimlerde ekiplerin yoğun mesai yaptığı bildirildi.

Öte yandan, rampalarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler nedeniyle kara yolunun bazı kesimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiği kentte, yetkililer sürücülerden trafik işaret ve görevlilerinin uyarılarına uymalarını istedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Fransa, Tahran'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı

Olayların tırmandığı İran'dan tahliyeler başladı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek

Megakentte kar yağışı devam edecek mi?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları