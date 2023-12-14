Zonguldak'ta KADES Uygulaması Tanıtıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince KADES uygulaması tanıtıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Kadın Çocuk Kısım Amirliğince, Gökçebey ilçesinde bulunan pazar alanında bin 100 kadın ile buluşuldu. "Şiddetin Tanımı ve Çeşitleri, Şiddet Mağdurlarının Başvuru Yöntemleri, 6284 Sayılı Kanun" hakkında bilgilendirme yapılarak, KADES (Kadın Acil Destek Hattı) uygulaması bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede bulunan kahvehanelerde bin erkekle bir araya gelen jandarma ekipleri 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - ZONGULDAK