Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri Sürücülere Miraç Kandili İkramında Bulundu
Zonguldak'ta jandarma ekipleri, Miraç Kandili'ni kutlayan sürücülere gül suyu ve şeker ikramında bulundu. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında, jandarma ekipleri vatandaşların kandilini kutladı.
Zonguldak'ta jandarma ekipleri, sürücülerin Miraç Kandili'ni kutlayarak gül suyu ve şeker ikramında bulundu.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı motorlu trafik timince Elvanpazarcık-Kardeşler yolu, İl Özel İdare önünde trafik uygulaması gerçekleştirildi. Aynı zamanda vatandaşların Miraç Kandilini kutlayan jandarma ekipleri, gül suyu ve şeker çikolata ikramında bulundu. - ZONGULDAK