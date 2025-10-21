Haberler

Zonguldak'ta Huzurevi Sakinlerine Dolandırıcılık Eğitimi

Zonguldak'ta Huzurevi Sakinlerine Dolandırıcılık Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte katılımcılara hediye çiçekler verildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Merkez Huzurevinde 32 huzurevi sakiniyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte, özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları anlatıldı. Program sonunda, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen tarafından hazırlatılan hediye çiçekler katılımcılara verildi.

Emniyet yetkilileri, TDP'nin sahadaki bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.