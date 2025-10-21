Zonguldak'ta Huzurevi Sakinlerine Dolandırıcılık Eğitimi
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte katılımcılara hediye çiçekler verildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri huzurevi sakinleri ile bir araya geldi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Merkez Huzurevinde 32 huzurevi sakiniyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte, özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları anlatıldı. Program sonunda, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen tarafından hazırlatılan hediye çiçekler katılımcılara verildi.
Emniyet yetkilileri, TDP'nin sahadaki bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi. - ZONGULDAK