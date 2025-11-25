Zonguldak'ta Hamsi Sezonu Sonlanıyor, Farklı Balık Türlerine Yönelim Başladı

Zonguldak Balık Hali esnafı Batuhan Ertürk, Karadeniz'de yetişen hamsi ve diğer balık türleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hamsi sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşıldığını belirten Ertürk, fiyatların 125-150 TL bandında devam ettiğini söyledi.

Balık hali esnafı Batuhan Ertürk, 70 liraya kadar inen hamsi fiyatlarının balığın av sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte 150 liralara kadar çıktığını anlattı.

Hamsi avının azalmaya başladığını, tezgahlara farklı çeşit balıklar getirdiklerini belirten Ertürk, "Hamsi, 125-150 bandında devam ediyor. Artık hamsiye azalmaya başladı. ya da çeşitli dönmeye başladık artık. Uskumru, mezgit, istavrit, barbun geliyor. Hamsi azalınca çeşit başlar. Yani hamsiyle biraz ilgi azalmaya başlıyoruz. Azalıyor artık fiyatları yükseliyor. Bir de hamsi artık buradan uzaktan geliyor balık. O yüzden kasalar daha pahalılaşıyor" dedi.

Ertürk, vatandaşların farklı balıklara yöneldiğini de vurgulayarak şöyle dedi:

"Bundan sonra çeşit artık. Hamsi işi yavaş yavaş bitiyor. Ne olur? İstavrit olur, mezgit olur, uskumru olur. Çinakop, lüfer yapmadı. Bir ay hamsi görür ya da görmez. Ancak bu sezonda fazla bir barışçılık olmadı. Şu an tabii yine en çok ilgi hamsi çekiyor. Çünkü bizim halkımız alıştığı için, yani Karadeniz bölgesi olduğu için, Karadeniz hamsisine alışkın yani. Hamsi yiyorlar ama farklı balık istiyor artık halkımız. Hamsi var dediğimiz zaman yine mi hamsi diyorlar? Onlar da artık bıktı hamsiden. Biraz daha çeşit balık satmaya başladık. Vatandaşların biraz daha farklı balıklar yesin diye."

Ertürk, hamsinin fiyatındaki yükselişin ve azalmanın balıkçılar üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, "Fiyatların artmasının sebebi hamsinin uzak yerlerden gelmesi. Kasalar daha pahalı. Artık çeşitler öne çıkıyor, vatandaş farklı balık arıyor. Biz de çeşitleri sunuyoruz, herkesin ihtiyacı ve damak tadına göre balık temin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta hamsi sezonunun sonlarına yaklaşmasıyla balık tezgahlarında uskumru, mezgit, istavrit ve barbun gibi çeşitlerin satışının artması bekleniyor. Balıkçılar, vatandaşların artık hamsiyle yetinmediğini, sofralarda farklı balık türlerine yönelimin başladığını belirtiyor. - ZONGULDAK