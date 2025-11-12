Haberler

Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları Patladı: 150 Liraya Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları ve denizde balık azalması nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı 150 liraya yükseldi. Balıkçılar, hava şartlarının düzelmesi durumunda fiyatların gerileyebileceğini belirtiyor.

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları ve denizde balığın azalması nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı arttı.

Zonguldak balık hali esnaflarından Batuhan Ertürk, "Balık azaldı artık. Eylül ayından beri, 2-3 aydır hamsi satıyoruz. Bu da illaki azalacak, bitecek. Bir de hava şartları kötü" dedi. Uzun süre hamsinin kilogramının 50-70 lira bandında olduğunu anlatan Ertürk, "Balık azaldı o yüzden 150 liraya çıktı. Kaç gündür 50-70 liraya hamsi sattık. 2-3 gündür 150 liraya satıyoruz. İnsanlar da şaşırıyor 'Dünkü hamsi 50 lirayken bugün nasıl 150 lira oluyor?' diye" ifadelerini kullandı.

Hava şartları düzelirse fiyatın gerileyebileceğini kaydeden Batuhan Ertürk, "Belki bu havadan sonra düşebilir. Havalar düzeliyor yine. Belki yine eski fiyatlarına 70 lira, 100 lira fiyatlarına düşebilir. Balıkçılık nasip işidir. Allah verirse olur, vermezse biz de mecburen o fiyatla satmak zorundayız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Akdeniz'de art arda 3 korkutan deprem! Naci Görür'den jet açıklama geldi

Art arda 3 korkutan deprem oldu, Naci Görür'den jet açıklama geldi
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.