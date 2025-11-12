Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları Patladı: 150 Liraya Çıktı

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları ve denizde balığın azalması nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı arttı.

Zonguldak balık hali esnaflarından Batuhan Ertürk, "Balık azaldı artık. Eylül ayından beri, 2-3 aydır hamsi satıyoruz. Bu da illaki azalacak, bitecek. Bir de hava şartları kötü" dedi. Uzun süre hamsinin kilogramının 50-70 lira bandında olduğunu anlatan Ertürk, "Balık azaldı o yüzden 150 liraya çıktı. Kaç gündür 50-70 liraya hamsi sattık. 2-3 gündür 150 liraya satıyoruz. İnsanlar da şaşırıyor 'Dünkü hamsi 50 lirayken bugün nasıl 150 lira oluyor?' diye" ifadelerini kullandı.

Hava şartları düzelirse fiyatın gerileyebileceğini kaydeden Batuhan Ertürk, "Belki bu havadan sonra düşebilir. Havalar düzeliyor yine. Belki yine eski fiyatlarına 70 lira, 100 lira fiyatlarına düşebilir. Balıkçılık nasip işidir. Allah verirse olur, vermezse biz de mecburen o fiyatla satmak zorundayız" diye konuştu. - ZONGULDAK