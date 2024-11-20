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Zonguldak'ta Hamsi Bolluğu, Fiyatlar Düşüyor

Zonguldak'ta Hamsi Bolluğu, Fiyatlar Düşüyor
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Zonguldak'ta hamsi fiyatlarının düşmesi ve bolluğu, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Hamsi tezgahlarda 100 liradan satılırken, palamut fiyatı ise 200 lira olarak belirlenmiş durumda. Balıkçılar, hamsinin daha da ucuzlayabileceğini belirtiyor.

Zonguldak'ta bollaşması ile birlikte fiyatı da düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta hamsi tezgahlarda 100 liradan alıcı bulurken, palamut ise 200 liradan satılıyor. Hamsinin fiyatının ucuz olması vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Balıkçı Oktay Ertürk, "Hamsi bolluğu var yine. Hamsi giriş yaptı Zonguldak'a doğru. Yerel hamsi, fiyatı da uygun, 100 lira. Vatandaş da alabilir. Artık palamut bitiyor. Bol olursa hamsi biraz daha düşer" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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