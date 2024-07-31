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Zonguldak'ta Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Tahran'da suikasta uğrayarak şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Zonguldak'ta gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Törene siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve dernek temsilcileri katıldı.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Zonguldak'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Haniye için Türkiye'nin çeşitli illerinde olduğu gibi Zonguldak'ta da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yeni Camii önünde akşam namazını müteakip düzenlenen törene siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, STK ve dernek temsilcileri katıldı.

Gıyabi cenaze namazının ardından tören sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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