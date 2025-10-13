Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katılım sağladı. Görüşmelerde; suçla mücadele operasyonlarının güncel durumu, trafik denetimleri, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca siber suçlarla mücadele, vatandaşların güvenliğini artıracak önlemler, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler ve okul çevrelerinde güvenlik uygulamaları da masaya yatırıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, kent genelinde huzur ve güvenin devamı için kurumlar arası iş birliğinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. - ZONGULDAK