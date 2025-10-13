Haberler

Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, suçla mücadele operasyonları, trafik denetimleri ve çeşitli güvenlik önlemleri ele alındı.

Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katılım sağladı. Görüşmelerde; suçla mücadele operasyonlarının güncel durumu, trafik denetimleri, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca siber suçlarla mücadele, vatandaşların güvenliğini artıracak önlemler, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler ve okul çevrelerinde güvenlik uygulamaları da masaya yatırıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, kent genelinde huzur ve güvenin devamı için kurumlar arası iş birliğinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
