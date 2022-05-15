Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Haberler

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Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.

Zonguldak'ta 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu kutlama töreninde Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Ardından haftanın önemine ilişkin konuşma yapıldı. Kutlamalar; sahil bandındaki etkinliklerle devam etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Haftası, Atatürk Anıtı, Zonguldak, Mayıs, Yerel, Haberler

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