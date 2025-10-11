Zonguldak'ta Gece Hayatına Yönelik Vergi Denetimi

Zonguldak Defterdarlığı ekipleri, üniversitelerin açılmasıyla birlikte hareketlenen gece hayatına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kentte canlı müzik ve eğlence etkinliği düzenleyen bar, kafe ve kulüplerde vergi mevzuatına uygunluk denetimi yaptı. İşletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edilirken, kayıt dışı ekonominin önlenmesine yönelik uyarılarda bulunuldu.

Defterdarlık yetkilileri, benzer denetimlerin belirli aralıklarla süreceğini bildirdi. - ZONGULDAK