Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlanacak.

Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gerçekleştirilecek tören ve etkinlik programını açıklandı. Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklerde, gaziler ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulacak, çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek ve gün boyunca çeşitli ziyaretler yapılacak.

Program, saat 10: 00'da Gazilerle birlikte Madenci Anıtı önünden Valilik Tören Alanına yapılacak yürüyüş ile başlayacak. Saat 10: 30'da Valilik Hizmet Binası önünde çelenk sunumu, İstiklal Marşı ve günün anlam ve önemine dair konuşmalarla devam edecek.

Saat 11: 10'da gazilerle birlikte spor etkinliği düzenlenecek ve ardından saat 13: 30'da gazi ailelerine ziyaretler gerçekleştirilecek. Saat 15: 00'da şehit mezarlığına ziyaret yapılacak ve 15: 30'da Gaziler Kabristanı'nda saygı duruşunda bulunulacak. Etkinlikler, 16: 00'da yapılacak Kur'an tilaveti ve dua ile sona erecek.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, tüm halkı bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlenecek tören ve etkinliklere katılmaya davet etti. - ZONGULDAK