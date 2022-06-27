Zonguldak'ta engelli ve kamu görevlilerine 1 gün izin - Haberler

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Zonguldak'ta engelli ve kamu görevlilerine 1 gün izin

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak'ta engelli ve kamu görevlilerine 1 gün izin

Zonguldak Valiliği, kuvvetli sağanak yağışın il genelinde devam etmesi sebebiyle 28 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu görevlilerine 1 gün izin verileceğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği, kuvvetli sağanak yağışın il genelinde devam etmesi sebebiyle 28 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu görevlilerine 1 gün izin verileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli sağanak yağışın devam edeceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin 28.06.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi. - ZONGULDAK

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