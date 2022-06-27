Zonguldak'ta engelli ve kamu görevlilerine 1 gün izin Zonguldak Valiliği, kuvvetli sağanak yağışın il genelinde devam etmesi sebebiyle 28 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu görevlilerine 1 gün izin verileceğini açıkladı. Zonguldak Valiliği, kuvvetli sağanak yağışın il genelinde devam etmesi sebebiyle 28 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu görevlilerine 1 gün izin verileceğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli sağanak yağışın devam edeceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin 28.06.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Valiliği Yerel Haberler

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