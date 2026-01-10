Haberler

Karadeniz Ereğli'de Emekliler ve Emekçiler "Geçinemiyoruz" Demek İçin Yürüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçinemiyoruz Platformu, Zonguldak'ta asgari ücrete yapılan zammı ve emekli aylıklarını protesto etti. Yürüyüşte 'vergide, gelirde ve bölüşümde adalet' talep edildi.

(ZONGULDAK) - "Geçinemiyoruz Platformu" üyeleri, Karadeniz Ereğli'de emekli aylıkları ile asgari ücrete yapılan zammı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, "vergide, gelirde ve bölüşümde adalet" istendi.

Yürüyüşe CHP, İYİ Parti, Sol Parti, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Emekli Meclisleri Sendikası, Çevre Gönüllüleri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Erdemir Vakfı ile Erdemir Emeklileri Derneği temsilcileri katıldı.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Geçinemiyoruz Platformu adına kamuoyuna yönelik basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar, yaşamını emekli aylığıyla sürdürenler, dul ve yetim maaşına mahkum edilenler ile mevcut ekonomik düzene itiraz eden yurttaşlar adına söz alındığı ifade edildi.

Türkiye'de ilk kez asgari ücrete yapılan artışın açlık sınırının altında kaldığı anımsatılan açıklamada, açlık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının ise 98 bin lira olduğu, buna karşın asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Emekliler, 65 yaş aylığı alan yurttaşlar ile dul ve yetim maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışan kesimlerin içinde bulunduğu koşulların giderek ağırlaştığı belirtilen açıklamada, bu gelirlerle yaşamın sürdürebilir olmaktan çıktığı, yıllarca çalışıp prim ve vergi ödeyen emeklilere ve hak sahiplerine sefalet düzeyinde maaşların reva görüldüğü ifade edildi.

En düşük emekli aylığının geçmişte asgari ücretin üzerindeyken, bugün asgari ücretin gerisine düştüğü hatırlatılan açıklamada, 2008'de yapılan düzenleme uygulanmamış olsaydı en düşük emekli maaşının bugün 46 bin liraya ulaşacağı belirtildi.

"Gelir adaletsizliğinin sorumlususu emekçiler değil"

Açıklamada, insanca yaşanabilecek bir ücretin devlete yük olarak gösterilmesinin kabul edilemeyeceği dile getirilen açıklamada; emekli, dul ve yetim aylıklarının görmezden gelindiği görüşü paylaşıldı.

Yıllarca ödenen primlerin ve vergilerin bugün insanca bir yaşam sürmek için yatırıldığı vurgulanan açıklamada, milletvekili maaşları, kamuda birden fazla maaş alan yöneticiler ile vergi ve prim borçları silinen sermaye çevrelerine dikkat çekildi ve gelir adaletsizliğinin sorumlusunun emekçiler olmadığı ifade edildi.

Vergide, gelirde ve bölüşümde adalet istenen açıklamada, devletin resmi verilerine göre 17 milyon 912 bin yurttaşın sosyal yardımlara muhtaç durumda yaşadığı aktarıldı. Barınma ve gıda yardımı alanlar arasında emekliler ile dul ve yetimlerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, birçok kentte kira bedellerinin asgari ücrete yaklaştığına dikkat çekildi.

Milli gelirden emeklilere ve emekçilere düşen payın neden "açlık ve yoksulluk" olduğu sorularn açıklamada, ülkede üretilen her değerde emekçilerin katkısına dikkat çekildi.

Açıklamada, bir zamanlar Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ERDEMİR, termik santral ve SEKA ile emeğin başkenti olarak anılan Zonguldak'ın, bugün emekliler ve işsizlerle anılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Basın açıklaması, "Geçim yoksa seçim var", "Oy moy yok" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarının atılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Şampiyonluğun arkasındaki o detay: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı

Şampiyonluğun arkasındaki o detay
Şanlıurfa'daki bir evde mutfak tüpü patladı: 3 ölü, 4 yaralı

Evde mutfak tüpü patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü

Trump'ın sağ kolu, Şara ile görüştü! Verdiği mesaj dikkat çekici
İsmail Yüksek cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı

Takım arkadaşı Cezaevindeki Mert Hakan'ı unutmadı
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor