Zonguldak Demokrasi Platformu'ndan Soğuk ve Yağmura Rağmen "Geçinemiyoruz" Protestosu

Zonguldak Demokrasi Platformu üyeleri, olumsuz hava koşullarına rağmen "Geçinemiyoruz, sefalete teslim olmayacağız, hakkımızı istiyoruz" sloganıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform üyeleri, İstasyon Caddesi'nde toplanarak Madenci Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, halkın artan geçim sıkıntısı, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlar protesto edildi.

Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, ülkede geçinememenin artık istisna değil kural haline geldiğini belirterek, mutfakta yangın büyürken, pazarda filelerin boş kaldığını, faturaların maaşları aştığını ve Meclis'te görüşülen bütçenin halkın gerçek sorunlarına duyarsız olduğunu söyledi. Kaymakçı, söz konusu bütçenin emekçinin değil sermayenin bütçesi olduğunu, yoksulluğu derinleştiren ve eşitsizliği kalıcı hale getiren bir anlayışla hazırlandığını vurguladı.

İktidarın ekonomik krizin faturasını emekçilere kestiğini ifade eden Kaymakçı, vergi adaletsizliğinin sürdüğünü, dolaylı vergilerle dar gelirlinin daha da yoksullaştırıldığını, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulduğunu ve emekli maaşlarının sefalet ücretine dönüştürüldüğünü; sermayeye, ranta ve yandaşlara kaynak aktarımının ise devam ettiğini söyledi.

Kaymakçı, Meclis'te görüşülen bütçenin emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin, öğrencinin ve esnafın değil; rantın, israfın ve yandaşın bütçesi olduğunu belirterek, halk kemer sıkarken iktidarın lüksünden ve şatafatından vazgeçmediğini söyledi. Kiraların ödenemez hale geldiğini, ulaşım ve enerji giderleri altında halkın ezildiğini kaydeden Kaymakçı, iktidarın halktan kopuk rakamlarla başarı hikayeleri anlattığını ve milyonlara sabır telkin edildiğini ifade etti.

Ekonomik kriz, gelir adaletsizliği ve yoksulluğun artık bilinçli bir politika haline getirildiğini öne süren Kaymakçı, yüksek enflasyon, düşük ücretler ve güvencesizlik nedeniyle milyonların açlık sınırının altına itildiğini dile getirdi. Bu bütçeyi kabul etmediklerini belirten Kaymakçı, emeği yok sayan ve halkı yoksulluğa mahkum eden anlayışı reddettiklerini söyledi.

Sendikalar ile emek ve demokrasi güçleri olarak taleplerinin açık olduğunu vurgulayan Kaymakçı, insanca yaşamaya yetecek ücret, emeklilere insan onuruna yakışır maaş, adil ve kamucu bir vergi sistemi ile halktan ve emekten yana bir bütçe istediklerini ifade etti. Kaymakçı, sadaka değil hak istediklerini, yoksulluğu yöneten değil ortadan kaldıran politikalar talep ettiklerini belirterek, bütçenin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Mitinge, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi.