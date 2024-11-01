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Zonguldak'ta Eğitim ve Sosyal Sorumluluk İçin İş Birliği

Zonguldak'ta Eğitim ve Sosyal Sorumluluk İçin İş Birliği
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Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi arasında imzalanan protokolle, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik insani yardım, afet yönetimi ve sosyal sorumluluk eğitimleri düzenlenecek.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi arasında imzalanan protokolle, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik insani yardım, afet yönetimi ve sosyal sorumluluk alanlarında eğitimler düzenlenmesi hedefleniyor. Protokol, gönüllülük bilincini artırmayı ve sosyal sorumluluk çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan ve Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Kürşat Yağız tarafından imzalandı.

İş birliği çerçevesinde, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik insani yardım, afet yönetimi ve sosyal sorumluluk eğitimleri verilecek. Eğitimlerin amacı, gönüllülük bilincini artırarak daha geniş kitlelerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını sağlamak ve böylece toplumda iyileştirme çalışmalarını desteklemek olduğu ifade edildi.

Protokolün bir diğer hedefi, Kızılay'ın faaliyetlerinin tanıtılması ve Kızılay gönüllülerinin yetişmesine katkı sunmak. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Kızılay'ın toplum yararına sunduğu hizmetlerin önemine dikkat çekerek, bu iş birliğiyle gönüllülük bilincinin artırılacağını ve eğitim camiası olarak Kızılay'ın her türlü faaliyetini destekleyeceklerini belirtti.

Protokol, iki kurumun güçlerini birleştirerek eğitim ve sosyal hizmetlerde daha etkili sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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