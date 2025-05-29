Zonguldak'ta Eğitim Durumuna Dair Son Veriler Açıklandı

Zonguldak'ta 2024 yılında ortalama eğitim süresi 8,6 yıl olarak kaydedildi. TÜİK'in Ulusal Eğitim İstatistikleri verilerine göre, ilde toplam 554 bin 659 kişi eğitim durumu bakımından sınıflandırıldı.

Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı erkeklerde 2 bin 429, kadınlarda ise 18 bin 523 olarak dikkat çekti. Okuma yazma bilen ancak herhangi bir okul bitirmemiş kişilerin sayısı ise erkeklerde 15 bin 437, kadınlarda 25 bin 605 seviyesinde gerçekleşti. İlkokul mezunu sayısı ise erkeklerde 56 bin 571, kadınlarda 81 bin 149 olarak kayıtlara geçti. İlköğretim mezunu erkekler 26 bin 687, kadınlar ise 17 bin 962 kişi oldu. Ortaokul ve dengi meslek okulu mezunları arasında erkekler 46 bin 63, kadınlar ise 37 bin 177 kişi olarak belirlendi.

Lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı erkeklerde 80 bin 820, kadınlarda 55 bin 446 seviyesinde gerçekleşirken, yüksekokul veya fakülte mezunu erkekler 40 bin 131, kadınlar 38 bin 38 kişiye ulaştı. Yüksek lisans mezunları arasında erkek sayısı 4 bin 177, kadın sayısı ise 3 bin 917 olarak istatistiklere yansıdı. Doktora derecesine sahip olanlar ise erkeklerde 744, kadınlarda 588 kişi oldu.

Eğitim durumu "bilinmeyen" olarak kaydedilenler ise erkeklerde bin 544, kadınlarda bin 651 kişi olarak kaydedildi. - ZONGULDAK