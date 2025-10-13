Haberler

Zonguldak'ta Deprem ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta 'Afet ve Acil Durum Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı. Katılımcılara afet sırasında doğru davranış biçimleri öğretilirken, afete hazırlık ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Zonguldak'ta "Afet ve Acil Durum Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, deprem anında personelin ve konukların güvenli şekilde tahliye edilmesi, toplanma alanına hızlı ve düzenli ulaşılması hedeflendi. "Çök - Kapan - Tutun" hareketini uygulan katılımcıların afet sırasında doğru davranış biçimleri gösterildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Evim Afete Hazır" kampanyasına dikkat çekilen etkinlikte, afet çantasının hazırlanması, riskli eşyaların sabitlenmesi ve toplanma noktalarının önceden belirlenmesi konularında bilgilendirme sunumları yapıldı.

Afet bilincinin artırılması amacıyla benzer farkındalık etkinliklerinin yıl boyunca süreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
