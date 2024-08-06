Zonguldak'ta Çöp Kutusunda Nüfus Cüzdanı Fotokopileri Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çöp kutusunda çok sayıda kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların çöp kutusundaki belgeleri fark etmesiyle ortaya çıktı.

Müftü Mahallesi'ndeki bir çöp konteynırında birden fazla kişinin nüfus cüzdanı fotokopileri atılmış halde bulundu. Belgelerin kimin tarafından ve neden çöp kutusuna atıldığı henüz belirlenemedi. Yetkililer, kimlik bilgilerini içeren belgelerin dikkatli bir şekilde imha edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşlara kişisel bilgilerini koruma konusunda uyarılarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, vatandaşlar benzer durumlarla karşılaştıklarında durumu yetkililere bildirmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Kimlik bilgileri üzerinden yapılabilecek dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - ZONGULDAK