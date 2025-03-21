Zonguldak'ta Çocuklar İçin Eğitim ve Oyun Etkinlikleri Planlandı

Zonguldak Çaycuma ilçe kaymakamı Adem Kaya'nın başkanlığında, robotik kodlama, geleneksel çocuk oyunları ve akıl-zeka oyunları komisyonları ile bir dizi toplantı düzenlendi.

Toplantılarda, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecek organizasyonların planlaması yapılarak görev dağılımları belirlendi. Çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklerde, robotik kodlama, geleneksel çocuk oyunları ve akıl-zeka oyunlarıyla ilgili çeşitli yarışmalar ve şenlikler düzenlenecek. - ZONGULDAK