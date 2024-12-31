Zonguldak'ta 'Çocuk Gözüyle Zonguldak' Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Zonguldak'ta düzenlenen, "Çocuk Gözüyle Zonguldak" temalı yarışmanın ödül töreninde dereceye giren öğrencilere tablet sözü veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hediyeleri öğrencilere ulaştırıldı.

Geçen 21 Aralık günü BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl protokolü, Merkez Mahalle Muhtarları katılmıştı. Ödül törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocuk Gözüyle Zonguldak" yarışmasının dereceli öğrencilerine tablet sözü verdi.

Yarışmada dereceye giren 22 öğrenciye verilmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan'a gönderilen tabletler, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan törenle Merkez Mahalle Muhtarları ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan tarafından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç adına öğrencilere takdim edildi.

Törenin başlangıcında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un öğrencilere gönderdiği mesaj törene katılan öğrenci, veli, öğretmen ve okul yöneticileri ile paylaşıldı. Bakan Yılmaz Tunç öğrencilere mesajında;

"Sizler, bizim en değerli hazinemiz, geleceğimizin teminatısınız. Temellerini attığımız Türkiye Yüzyılı, sizlerin omuzlarınızda yükselecek. Başarılarınızla ülkemizi bugünden daha iyi noktalara taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Bu küçük armağanın, eğitim hayatınızda teknolojiyi doğru ve faydalı bir şekilde kullanarak geleceğinize önemli katkı sunacağına inanıyorum. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı diliyor, gözlerinden öpüyorum. Sizleri yetiştiren ailenize selamlarımı iletiyorum. Bu vesileyle, "Çocuk Gözüyle Zonguldak" temalı resim yarışması ödül töreninde bizleri bir araya getiren Zonguldak Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve etkinliğin sahibi muhtarlarımız ile emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." diye seslendi. Bakan Yılmaz Tunç, tabletlerle birlikte her öğrenciye ayrı ayrı mektup da göndererek başarı dilekleri ve ailelerine de selamlarını iletti.

Ödül töreninde konuşan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Zonguldak eğitim ailesi, öğrenci ve veliler adına Adalet Bakan Yılmaz Tunç'a teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, törene katılan veli ve öğrencilere yaptığı konuşmada;

"Çocuk Gözüyle Zonguldak" temalı resim yarışmasının ödül töreni Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un teşrifleriyle gerçekleştirildi. Sayın Bakanımızın ödül töremize iştirakleri öğrencilerimizi, velilerimizi ve bizleri onurlandırdı. "Çocuk Gözüyle Zonguldak" yarışması vesilesiyle çocuklarımız; Karaelmas diyarı, emeğin ve enerjinin başkenti Zonguldak'ımızın kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini hayal güçleriyle birleştirerek resmettiler. Şehrimizin kültürüne hizmet eden bu etkinliğin, sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam etmesini hedefliyoruz. Adalet Bakanımız aynı zamanda bölgemizin insanı olan Sayın Yılmaz Tunç'un öğrencilerimizin ödüllendirilmesinde gösterdiği hassasiyet çocuklarımızın heyecanını, biz eğitimcilerin çalışma azmini ve sorumluluğunu daha da artırmıştır. Sayın Bakanımıza ilimize, sevgili öğrencilerimize ve eğitim camiamıza gösterdiği yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Hükümetimizin ve değerli devlet büyüklerimizin destekleriyle, biz eğitimciler görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak aydınlık yarınlarımızın teminatı sevgili öğrencilerimizi, ülkemizin ve milletimizin gelecekteki hedef ve beklentilerine cevap verecek şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Yarışmaya katılan ve yaptıkları birbirinden güzel eserlerle dereceye giren öğrencilerimizi canı gönülden tebrik eder, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Merkez Mahalle Muhtarlarımıza, Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şubesine ve tüm paydaş kurumlarımıza, çocuklarımızı yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ederim." dedi.

Törene katılan öğrenci ve veliler, Adalet Bakan Yılmaz Tunç'a duydukları memnuniyeti ifade ederek ödül için teşekkür ettiler. - ZONGULDAK