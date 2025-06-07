Zonguldak'ta bayramda şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret etti. İl Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından organize edilen ziyaretlerde, ailelerin bayramları kutlandı, hal ve hatırları soruldu.

Ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan aileleri, kahraman gazilerimiz ve gazi yakınlarımız Kurban Bayramı münasebetiyle evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin yalnızca bayramlarla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - ZONGULDAK