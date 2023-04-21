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Zonguldak'ta bayram coşkusu

Zonguldak'ta bayram coşkusu

Yerel Haberler

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Vaazların ardından bayram namazı kılındı. Vatandaşlar adeta camilere sığmadı. Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi. Bayram naması sonrası vatandaşlar birbirleri ile bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Cami çıkışlarında vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Zonguldak Yerel Haberler

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