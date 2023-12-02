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Zonguldak'ta batan yük gemisinin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 14 gündür devam ediyor. AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve TSK'ya ait ekipler havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 14 gündür devam ediyor. Kayıp denizcilere ulaşmak için AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, TSK'ya ait SAT komandoları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara enkaz kaldırma ve denizaltı kurtarma kabiliyeti bulunan TCG Akın gemisi de dahil oldu. 70'in üzerinde dalgıç batan geminin içinde ve çevresinde aramalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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