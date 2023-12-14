Zonguldak'ta Batan Kafkametler'in Mürettebatı Hala Kayıp

Zonguldak'ta geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 26. gününde de devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ekipleri denizden ve karadan arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Zonguldak'ta geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 26. gününde de devam ediyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü tam fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ekipleri denizden ve karadan arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Botla liman içinde ve kıyı bölgelerde tarama yapılırken, liman dışında da aramalar sürüyor. Nene Hatun Gemisi de aramalara destek veriyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı, parçalanarak karaya çıkarılacağı ve karada arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK