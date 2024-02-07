Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar deniz polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD tarafından 81'inci günde devam etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım 2023'te fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor. Deniz polisi ekipleri hassas arama çalışmaları ile askeri liman ve çevresinde kıyı şeridinde botla ve dürbünlerle arama gerçekleştiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen deniz polisine ait son teknoloji ile donatılan kontrol botu; su altı ve su üstünü radarlara taramasını sürdürdü.

Olumsuz hava şartları dolayısıyla yapılamayan çalışmalar bugün yeniden başladı. Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK