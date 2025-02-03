Zonguldak'ta Balkondan Düşen Köpek Park Halindeki Araca Düştü

Zonguldak'ta bir apartmanın beşinci katında balkonda duran köpek, park halindeki aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Bir apartmanın beşinci katında balkonda duran köpek, park halindeki aracın üzerine düştü. Köpek yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından otopark sahibi şok yaşadı. Otopark sahibi Tayfun Civelek, "Otoparkta araba çekiyordum. Bir kütleme sesi geldi. Kütlemenin nereden geldiğini anlayamadım. O sırada köşede bir arabanın camının patladığını fark ettim, baktığımda beşinci kattan bir köpek düşmüş. Köpek düşünce ilk olarak köpeğe baktık, köpekte bir şey var mı yok mu diye. Köpekte de bir şey yok gibi gözüküyordu. Sonradan arabayı fark ettik. Camı patlatmış. Sahibi ile henüz görüşemedik. Haber verdim gelecek. Köpeğin peşinden gitmeye çalıştım, köpekte hiçbir şey yoktu. Bakacağız böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Gökten köpek yağdı gibi bir şey oldu. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı" dedi. - ZONGULDAK