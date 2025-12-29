Haberler

Kdz. Ereğli'de avukat soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi

Kdz. Ereğli'de avukat soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Ereğli ilçesinde avukat Talha Kopan, soğuk hava ve kar yağışına rağmen denize girerek düzenli olarak gerçekleştirdiği meydan okumasını sürdürdü. Soğuk suda yüzmenin fiziksel ve mental faydalarını anlatan Kopan, gençlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avukatlık yapan 35 yaşındaki Talha Kopan, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

İlçe genelinde etkili olan soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırırken, avukat Talha Kopan denize girerek yüzdü. Bu eylemi düzenli olarak gerçekleştirdiğini belirten Kopan, soğuk suyun hem fiziksel hem de mental açıdan faydalı olduğunu ifade etti.

"Bu bir meydan okuma"

Suyun soğukluğuna rağmen eylemi gerçekleştirdiğini belirten Kopan, "Su gayet soğuktu. Bunu düzenli olarak yapıyorum. Bu benim için bir meydan okuma çeşidi ve beni disipline ediyor. Bunu yaparak kendime karşı başlattığım meydan okumayı kazandım. Şu an yaşadığım mutluluk zannediyorum dışarıdan da görülüyordur" dedi.

Soğuk suda yüzmenin iyi bir metot olduğunu savunan Kopan, gençlere tavsiyelerde bulunarak uyarılarda da bulundu. Kopan şunları söyledi: "Bağışıklık sistemine olan faydalarının yanı sıra en büyük faydası mental açıdan görülüyor. Ben faydasını gördüm, herkese tavsiye ediyorum. Ancak daha önce söylediğim gibi asla bilinçsizce yapılmaması gerekiyor. Suda çok uzun süre kalınmamalı. Gençler soğuk havada denize girecekse, bunu bilinçli şekilde yapmalı." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi

İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı