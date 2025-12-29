Kdz. Ereğli'de avukat soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avukatlık yapan 35 yaşındaki Talha Kopan, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

İlçe genelinde etkili olan soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırırken, avukat Talha Kopan denize girerek yüzdü. Bu eylemi düzenli olarak gerçekleştirdiğini belirten Kopan, soğuk suyun hem fiziksel hem de mental açıdan faydalı olduğunu ifade etti.

"Bu bir meydan okuma"

Suyun soğukluğuna rağmen eylemi gerçekleştirdiğini belirten Kopan, "Su gayet soğuktu. Bunu düzenli olarak yapıyorum. Bu benim için bir meydan okuma çeşidi ve beni disipline ediyor. Bunu yaparak kendime karşı başlattığım meydan okumayı kazandım. Şu an yaşadığım mutluluk zannediyorum dışarıdan da görülüyordur" dedi.

Soğuk suda yüzmenin iyi bir metot olduğunu savunan Kopan, gençlere tavsiyelerde bulunarak uyarılarda da bulundu. Kopan şunları söyledi: "Bağışıklık sistemine olan faydalarının yanı sıra en büyük faydası mental açıdan görülüyor. Ben faydasını gördüm, herkese tavsiye ediyorum. Ancak daha önce söylediğim gibi asla bilinçsizce yapılmaması gerekiyor. Suda çok uzun süre kalınmamalı. Gençler soğuk havada denize girecekse, bunu bilinçli şekilde yapmalı." - ZONGULDAK