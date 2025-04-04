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Zonguldak'ta Av Tüfeğiyle Yaralanan 9 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki S.D.'nin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu 9 yaşındaki yeğeni D.C.D. başından yaralandı. Çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, S.D. gözaltına alındı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki S.D.'nin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu 9 yaşındaki yeğeni D.C.D. başından yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, S.D. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak'ta S.D.'nin elindeki av tüfeği henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan D.C.D.'nin başına isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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