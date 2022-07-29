Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı Zonguldak'ta Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı. Zonguldak'ta Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı. Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde görev yapmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı. Görevlendirilen Tim Filyos beldesi sahil bölgesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları maksadıyla "Hanedan ve Dilşah" isimli atlar, Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ile birlikte devriye atacaklar. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Jandarma Filyos Yerel Haberler

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