Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı

Zonguldak'ta atlı jandarma timi görevine başladı

Zonguldak'ta Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ta Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı.

Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde görev yapmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı.

Görevlendirilen Tim Filyos beldesi sahil bölgesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları maksadıyla "Hanedan ve Dilşah" isimli atlar, Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ile birlikte devriye atacaklar. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Jandarma Filyos Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title