Zonguldak'ta ata binen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Aileler de çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak için etkinliğe ilgi gösterdi. Eğitmenler eşliğinde pony atlarına binen minikler eğlenceli dakikalar geçirdi. 7 il gezecek olan atlar ilk olarak Zonguldak'taki etkinlikte miniklerle buluştu. İki gün sürecek olan etkinlik Bartın, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya ve Sakarya illeriyle devam edecek.

Etkinliğe katılan velilerden Bora Amasralı, "Çok sevinçliyiz. Zonguldak'ta uzun süredir böyle organizasyonlar olmuyordu. Çocuklarımız içinde iyi oldu. Bende çocuğumu getirdim, şuanda biniyor. Böyle organizasyonların daha da devam etmesini istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK