Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Zonguldak’ta Ambulans Geçiş Önceliği İçin Yeni Sistem Tanıtıldı

Zonguldak’ta Ambulans Geçiş Önceliği İçin Yeni Sistem Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta, acil sağlık hizmetlerinde ambulansların geçiş önceliğine dikkat çekmek amacıyla 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' sisteminin tanıtımı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, ambulansların boş olsalar da hızla hastalara ulaşmak için hareket ettiklerini vurguladı.

Zonguldak'ta acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sisteminin tanıtımı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, "'Ambulans boş ama yine de sirenlerini çalarak gidiyor' deniliyor. Boş ama hasta almaya gidiyor. Aslında hasta almaya giderken daha çok acele ediyor. Bir sağlık personelinin hastaya müdahale etmesi bekleniyor. Lütfen ambulans gördüğünüzde ona yol verin" dedi.

Zonguldak'ta acil sağlık hizmetlerinde trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen amacıyla başlatılan "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" lansmanı yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğ ütoplantı salonundaki lansmana İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Şoförler Odası Başkanı Osman Bahar, kamu ve kurum yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ertuğrul Güner yaptı. Güner, hasta taşıyan ambulanslar kadar hastaya gitmek için çaba sarf eden sağlık görevlilerine de yardımcı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Kendisine zaman zaman "Ambulans boş ama yine de sirenleri çalarak gidiyor" denildiğini hatırlatan Güner "'Niye siren çalıyor?' diye sitem etmeyin. Hastaya ulaşmak için çok aceleci davranıyoruz" dedi.

Şehir merkezinde ve kırsal kesimde hastaya ulaşmak için mücadele verdiklerini ifade eden Güner, "Aralık ayının ilk haftası Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutluyoruz. Her gün mutlaka hepimiz bir ambulans sesi duyuyoruz. Belki duyduğumuzda içimiz 'cız' ediyor. Kendimize 'acaba içinde kim var' diye soruyoruz. Sevdiklerimiz mi? Zonguldak olduğu için birkaç ambulans geçince 'Maden kazası mı oldu' diye düşünüyoruz. Hep böyle bir kuşkuyla, hüzünle belki de biraz panikleyerek içimizden geçiriyoruz. Ama biliyoruz ki ambulansın içinde bir hasta var yada ambulans bir hasta almaya gidiyor. Bazı dönem bana ulaşılıyor. 'Ambulans boş ama yine de sirenlerini çalarak gidiyor' deniliyor. Boş ama hasta almaya gidiyor. Aslında hasta almaya giderken daha çok acele ediyor. Bir sağlık personelinin hastaya müdahale etmesi bekleniyor. Bu nedenle de boşken de 'niye siren çalıyor' diye sitem etmeyin. Biz hastaya ulaşmak için hastaneye getirmekten çok daha aceleci davranıyoruz. Çünkü yaşam ile ölüm arasındaki çizgi çok ince bir çizgi. Üç dakika beyninize kan gitmediği zaman beyin ölümü gerçekleşiyor. ve hayatımızı bundan sonra geri çevirmemiz çok zor oluyor. Şehir merkezlerinde hedefimiz bize çağrı düştükten sonra 10 dakika içerisinde kırsalda da 30 dakika içerisinde ulaşmak. Kırsalda bunu sağlama oranımız daha yüksek. Ama şehir merkezinde bu oranı sağlamakta çok zorlanıyoruz. Çünkü şehir içi trafiğimiz sıkışık. Araçlarımız ilerlemekte çok zorluk çekiyorlar. Lütfen ambulans gördüğünüzde ona yol verin. Ambulansa verdiğiniz yol aslında bir hayata yol vermektir" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erol Bulut'tan Beşiktaşlıları çıldırtan Muçi itirafı
img

Balıkçıların ağına takıldı, herkesin kanı dondu
img

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.