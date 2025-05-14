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Zonguldak'ta Aile İstatistikleri: Hane Büyüklüğü ve Akraba Evlilikleri

Zonguldak'ta Aile İstatistikleri: Hane Büyüklüğü ve Akraba Evlilikleri
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TÜİK'in 2024 yılı verilerine göre, Zonguldak'ta ortalama hane halkı büyüklüğü 2,74 kişi olarak belirlenirken, çocuk bulunmayan hanelerin oranı yüzde 67,0 oldu. Akraba evlilikleri ise, toplam evliliklerin yalnızca yüzde 1,2'sini oluşturuyor.

Zonguldak, 2024 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aile istatistiklerinde öne çıkan verilerle dikkat çekti.

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden elde edilen verilere göre, Zonguldak'ta ortalama hane halkı büyüklüğü 2,74 kişi olarak belirlendi. Ayrıca, Zonguldak'ta 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmayan hane halklarının oranı yüzde 67,0 olarak kaydedildi. TÜİK'in 2024 yılı aile istatistiklerine göre, Zonguldak'ta akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve oranı da açıklandı. Verilere göre, ilde 307 bin 767 evli bireyler arasından 18 bin 996'sının akraba evliliği yaptığı bu oranın da 6,2'ye karşılık geldiği ifade edildi. Akraba evlilikleri, yalnızca birinci derecede kuzenlerle yapılan evlilikleri kapsıyor ve yabancı uyruklular bu verilere dahil edilmedi.

Öte yandan, Zonguldak'ta 2024 yılında gerçekleşen toplam evlenme sayısı ve akraba evliliklerine ilişkin ek veriler de paylaşıldı. İlde toplam 3 bin 682 evlilik kayda geçerken, bunların yalnızca 45'i akraba evliliği olarak gerçekleşti. Bu, akraba evliliklerinin toplam evlilikler içindeki oranının yüzde 1,2 gibi düşük bir seviyede olduğunu gösteriyor. Söz konusu veriler, resmi nikahla yapılan evliliklere dayanıyor ve TÜİK'in Evlenme İstatistikleri'nden elde edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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