Zonguldak'ta Ahşap Yat İmalat Projesine Karşı Çevre Gönüllülerinden Açıklama

Güncelleme:
Zonguldak'ta çevre gönüllüleri, Alaplı Çayı'nda planlanan ahşap yat imalatı projesine karşı olmadıklarını, ancak projenin yer seçiminin uygun olmadığını belirttiler. Projenin sel taşkın riskinin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını ifade eden dernek üyeleri, çevresel ve güvenlik endişelerini dile getirdi.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli ve Alaplı Çevre Gönüllüleri, Alaplı Çayı üzerinde planlanan ahşap yat imalatı projesine ilişkin yaptıkları açıklamada, projeye karşı olmadıklarını ancak yer seçiminin yanlış olduğunu belirtti.

Dernek üyeleri yaptıkları açıklamada, ahşap yat imalatının çevreye zarar vereceği yönünde bir tutumlarının bulunmadığı vurgulanarak, "Ahşap yat imalatına ve küçük sanayi çalışmalarına karşı değiliz. Ancak projenin planlandığı alan, Alaplı köylerine içme suyu sağlayan kuyuların bulunduğu, sel taşkın riski yüksek bir bölgedir. Proje alanı aynı zamanda dere yatağı üzerindedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2019 yılında SS. AYTEK ALAPLI Kooperatifi tarafından aynı alanda benzer bir proje için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunun, dönemin Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından yerinde incelendiği ve Devlet Su İşleri'nin (DSİ) "sel taşkın alanıdır" görüşü üzerine reddedildiği hatırlatıldı.

2024 yılında aynı projenin, aynı koordinatlarla yeniden başvuruya konu olduğu belirten açıklamada, "Yeni ÇED dosyası 2019'daki dosyanın aynısıdır. Ancak bu kez, bölge haritasında dere yatağı ve kıyı kenar çizgisinin değiştirilmiş olduğu görülmektedir. Haritanın gerçekliği tartışmalıdır. Fiziki olarak bölgede hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu durum kamuoyunda şaibe yaratmaktadır" denildi.

Açıklamada, söz konusu ÇED dosyasına Zonguldak Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı verildiği, ancak bu karara karşı Çamlıbel Köyü tarafından Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi. Dava kapsamında bölgede keşif yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, proje alanının su yatağı üzerinde ve sel taşkın riski bulunan bir bölgede yer aldığı belirtilerek, "Bu durum Alaplı halkının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. Zonguldak İl Özel İdaresi'nin daha önce reddettiği ruhsat kararının yeniden gündeme gelmesinden endişe duyuyoruz. Konunun siyasi etkilerle gündeme taşındığını değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dernek üyeleri, "Ya yapacağız ya da yapacağız" şeklindeki açıklamaların kamuoyunu kutuplaştırdığına dikkati çekerek, "Su taşkınlarının önünde siyasi güç, rant veya kutuplaşma duramaz" ifadeleriyle açıklamayı tamamladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
