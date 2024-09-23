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Zonguldak'ta Ahilik Haftası Kutlandı

Zonguldak'ta Ahilik Haftası Kutlandı
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Zonguldak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, esnaf ve sanatkarlara yönelik gelenekler hatırlatıldı ve kalfalık ile ustalık belgeleri dağıtıldı.

Zonguldak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun Atatürk Anıtı önüne çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, törende yaptığı konuşmada, Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına dayalı ilkelerini hatırlattı. Maden, dayanışma ve paylaşmanın günümüzde de esnaf ve sanatkarlara yol gösterdiğine dikkat çekti.

Birlik Başkanı Coşkun ise ahiliğin çok derin anlamlar taşıdığını belirterek "Ahi" kelimesinin kardeş, eli açık, konuksever ve yiğit anlamlarını da taşıdığını belirtti.

Törende ayrıca, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine kalfalık ve ustalık belgeleri dağıtıldı. Kalfalık belgesi Sevgi Akkaya'ya, Kübra Bahar'a da ustalık belgesi verildi.

Yılın ahisi seçilen Mehmet Sağlam, ilin kalfası Nurullah Ali Arı ve ilin çırağı Bedirhan Nasuoğlu da plaketlerini aldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, törende ahi pilavı ikram etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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