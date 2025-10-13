Haberler

Zonguldak'ta Afet Risklerinin Azaltılması Semineri

Zonguldak'ta Afet Risklerinin Azaltılması Semineri
Güncelleme:
Zonguldak'ta 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde seminer düzenlendi. AFAD İl Müdürlüğü personeli, afet riskleri ve önlemlerine dair bilgi verdi.

Zonguldak'ta 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde seminer gerçekleştirildi.

Zonguldak AFAD İl Müdürlüğü personeli Şef Necla Akyol ve Mimar Mert Karaoğlu tarafından sunum yapılan seminerde, meydana gelebilecek afet riskleri ve alınabilecek önlemler ele alındı.

Afet öncesi hazırlık, doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Afet farkındalığının toplum genelinde artırılmasının can ve mal kayıplarını en aza indirmek açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
