Zonguldak'ta 59 yıllık saat tamircisi zamana direniyor

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yaşayan 75 yaşındaki Hikmet Aytaç, 59 yıl önce ağabeylerinden merakla başladığı saat tamiri mesleğini kaybolan yıllara rağmen alttan çırak yetişmemesi nedeniyle ayakta tutmaya çalışıyor.

Zonguldak'ta yaşayan 75 yaşındaki Hikmet Aytaç, 55 yıl önce kent merkezinde ağabeylerinden görerek başladığı saat tamiri mesleğini kaybolan yıllara rağmen ayakta tutmaya çalışıyor. Önceden geniş bir dükkanda başladığı mesleğini, şimdilerde küçük bir dükkan sürdüren Aytaç, alttan çırak yetişmemesi ve Türkiye'de bu mesleğin bitme noktasına geldiğine dert yandı. Aytaç, Türkiye'de en iyi saatlerin mekanik saatlere göre pilli saatler olduğunu söyleyerek, mekanik saatlere göre pilli saatlerin daha uzun ömürlü olduğunu söyledi.

'Ağabeylerimden görerek bu mesleğe başladım'

Hikmet Aytaç, ağabeylerinden görerek mesleğe başladığını belirterek, "Hikmet Aytaç ben. Artvin Hopa doğumluyum. 1948'den beri Zonguldak'tayım. 15-16 yaşlarında bu mesleğe başladım. Yaşım 74 bitiriyor 75'e giriyorum. Bu mesleğe devam ediyorum. 55 seneyi aşkın bu mesleği yapıyorum. Benim 2 tane ağabeyim Zonguldak'ta saatçiydi onlar vefat etti. Onların yanında öğrendim. Ondan sonra kendi üzerimden dükkan açtım. 1975'den beri de kendi üzerimden çalışıyorum. Mekanik, duvar saati, pilli olsun her türlü duvar saatini tamir edebiliyorum" dedi.

"Meslek Türkiye'de bitme noktasına geldi"

Mesleğin Türkiye'de bitme noktasına geldiğini ifade eden Aytaç, "Geriden gelen yok. Yetişen yok. Kimse çocuğu usta yanına vereyim de saatçi olsun diyen yok. Herkes çocuğunu okutuyor belli bir yere gelsin istiyor. Bu meslek bitiyor. Sadece Zonguldak'ta değil her yer de var bu. Meslek Türkiye'de bitiyor. Mekanik saatler dayanıklı saatler. Mekanik saatler sıcak soğuktan etkileniyor. İleri geri oynayabiliyor. Yazın başka kışın başka olabiliyor. Ama pilli saatlerde o sorun yok. Akrep yelkovanlı olanlarda bu sorun yok. Saniye milim şaşmaz. Kur kur ayarla. Bunda pil bitene kadar çalışıyor. Daha iyi bence" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel