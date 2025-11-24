Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı
Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene valilik, milli eğitim müdürlüğü, siyasi partiler ve öğrenciler katıldı.
Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Valilik binası önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Program törenin ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel