Haberler

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü Törenle Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene valilik, milli eğitim müdürlüğü, siyasi partiler ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Valilik binası önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program törenin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.