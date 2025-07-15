Zonguldak'ta 15 Temmuz'un yıldönümünde demokrasi nöbeti tutuldu

Zonguldak'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Madenci Anıtı'nda gerçekleştirilen programa katılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını dinledi.

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi. İstasyon Caddesi'nden başlayan yürüyüş Madenci Anıtı'nda tamamlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Yapılan duaların ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı gecede bir araya gelerek; milletçe onurumuza sahip çıktığımızı, vatanımıza olan bağlılığımızı ve demokrasimize duyduğumuz inancı bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızın acısını yüreğimizde hissederken, gösterilen eşsiz duruşun haklı gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz, milletimizin kararına yönelmiş bir tehdide karşı sergilenen tarihi bir duruşun adıdır. 2016'nın o karanlık gecesinde, yıllar boyunca güveni suistimal eden ve devletin temel kurumlarına sızan bir yapı, vatandaşlarımızın imkanlarını yine onlara yöneltmekten çekinmemiştir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün doğrudan anayasal düzeni ortadan kaldırmayı ve ülkeyi dış müdahalelere açık hale getirmeyi amaçladığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Eğitimden yargıya, silahlı kuvvetlerden medyaya dek pek çok alana giren bu örgüt, inançları istismar ederek güç kazanmış; nihayetinde silahını kendi toplumuna çevirmiştir" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından sancak teslimi yapıldı. Etkinlik kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, 15 Temmuz'a dair video gösterimleri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının takip edilmesinin ardından, program çeşitli konserler ve demokrasi nöbeti ile devam etti. - ZONGULDAK