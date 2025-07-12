Zonguldak'ta 15 Temmuz anma programları gerçekleştirilecek

Zonguldak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlenecek. Zonguldak Valiliği koordinesinde hazırlanan programlar, 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 16 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Program, 14 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu konferans ile başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek konferansın ardından saat 14.00'te "Türk Demokrasi Tarihinde Bir Zafer Yürüyüşü: 15 Temmuz Destanı" konulu bir başka konferans ve BEUN Tahir Karaoğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Salı günü programı saat 11.00'de şehit ve gazi kabir ziyareti ile başlayacak. Asri Mezarlık'ta yapılacak ziyaretin ardından saat 11.45'te Devlet Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda "15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi" açılışı yapılacak. Öğle saatlerinde Yeni Cami'de şehitler için mevlit-i şerif okutulacak. Saat 12.30'da ise Merkez'de şehit yakını ve gazi ziyareti gerçekleştirilecek.

Akşam programı saat 20.00'de "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu" ile devam edecek. Koşu, İl Emniyet Müdürlüğü'nden başlayıp Madenci Anıtı Tören Alanı'nda sona erecek. Saat 20.15'te ise Madenci Anıtı Tören Alanı'nda "Tören Alanına Yürüyüş Korteji" düzenlenecek.

Günün en önemli bölümü olan "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ve Demokrasi Nöbetleri", saat 20.45'te Zonguldak Madenci Anıtı'nda başlayacak, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Demokrasi nöbetlerinin ardından 16 Temmuz Çarşamba günü saat 00.13'te tüm camilerde selaların okunmasıyla program devam edecek. Son olarak, sabah saat 05.00'te Uzun Mehmet Cami'de sabah namazı ve kahvaltı etkinliği düzenlenecek. - ZONGULDAK